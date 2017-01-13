Новая игровая консоль Nintendo выйдет в начале марта
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Nintendo заявили, что выпустят новую игровую консоль 3 марта, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что она будет стоить 299,99 долл. в США, 279,99 фунта в Великобритании и 29,980 иен (260 долл.) в Японии. Большинство аналитиков ожидали меньшую цену.
Такие цены в японской фирме объясняют тем, что консоле Wii U не удалось повторить успех оригинальной Wii.
Также сообщается, что акции Nintendo упали после появления деталей запуска.
Как сообщал УНН, игра на Sony PlayStation получила саундтрек от украинских музыкантов.