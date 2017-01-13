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Новая игровая консоль Nintendo выйдет в начале марта

Новая игровая консоль Nintendo выйдет в начале марта

Киев • УНН

 • 17009 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Nintendo заявили, что выпустят новую игровую консоль 3 марта, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что она будет стоить 299,99 долл. в США, 279,99 фунта в Великобритании и 29,980 иен (260 долл.) в Японии. Большинство аналитиков ожидали меньшую цену.

Такие цены в японской фирме объясняют тем, что консоле Wii U не удалось повторить успех оригинальной Wii.

Также сообщается, что акции Nintendo упали после появления деталей запуска.

Как сообщал УНН, игра на Sony PlayStation получила саундтрек от украинских музыкантов.

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