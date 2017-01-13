Новий ігрова консоль Nintendo вийде на початку березня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У Nintendo заявили, що випустять нову ігрову консоль 3 березня, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що вона коштуватиме 299,99 дол. у США, 279,99 фунти у Британії і 29,980 єн (260 дол.) у Японії. Більшість аналітиків очікували меншу ціну.
Такі ціни у японській фірмі пояснюють тим, що консоль Wii U не вдалося повторити успіх оригінальної Wii.
Також повідомляється, що акції Nintendo впали після появи деталей запуску.
Як повідомляв УНН, гра на Sony PlayStation отримала саундтрек від українських музикантів.