Новый глава Интерпола от Южной Кореи получил 62,3% голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Новым президентом Интерпола избран Ким Чон Ян из Республики Корея. Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.
“Представитель Республики Корея Ким Чон Ян избран новым президентом Интерпола сроком на два года”, — говорится в сообщении.
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По результатам голосования Ким Чон Ян набрал 62,3% голосов, в то время как представитель России получил 37,7%.
Напомним, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков, находясь на 87-й сессии Генеральной ассамблеи международной организации уголовной полиции, перед голосованием обратился к делегатам Генассамблеи Интерпола с заявлением, в котором отметил, что Украина поддерживает Ким Чон Яна из Республики Корея и выступает против кандидатуры представителя России Александра Прокопчука.
Интерпол — международная организация по борьбе с преступностью, основанная в 1923 году. Занимается координацией международного розыска, а также ведет борьбу с: торговлей людьми, организованными преступными сообществами, терроризмом, контрабандой наркотиков, преступлениями в сфере экономики и высоких технологий, фальсификацией, подделкой ценных бумаг, детской порнографией.