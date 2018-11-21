Новый глава Интерпола от Южной Кореи получил 62,3% голосов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100098 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106351 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141901 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138920 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133508 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126988 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166332 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117987 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141567 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145365 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Новый глава Интерпола от Южной Кореи получил 62,3% голосов

Новый глава Интерпола от Южной Кореи получил 62,3% голосов

Киев  •  УНН

 • 14659 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Новым президентом Интерпола избран Ким Чон Ян из Республики Корея. Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.

“Представитель Республики Корея Ким Чон Ян избран новым президентом Интерпола сроком на два года”, — говорится в сообщении.

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По результатам голосования Ким Чон Ян набрал 62,3% голосов, в то время как представитель России получил 37,7%.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков, находясь на 87-й сессии Генеральной ассамблеи международной организации уголовной полиции, перед голосованием обратился к делегатам Генассамблеи Интерпола с заявлением, в котором отметил, что Украина поддерживает Ким Чон Яна из Республики Корея и выступает против кандидатуры представителя России Александра Прокопчука.

Интерпол — международная организация по борьбе с преступностью, основанная в 1923 году. Занимается координацией международного розыска, а также ведет борьбу с: торговлей людьми, организованными преступными сообществами, терроризмом, контрабандой наркотиков, преступлениями в сфере экономики и высоких технологий, фальсификацией, подделкой ценных бумаг, детской порнографией.

Украинские Национальные Новости

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