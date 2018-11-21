Новий глава Інтерполу від Південної Кореї отримав 62,3% голосів

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Новим президентом Інтерполу обрано Кім Чон Яна з Республіки Корея. Про це повідомив Департамент комунікації МВС України, передає УНН.

“Представник Республіки Корея Кім Чон Ян обраний новим президентом Інтерполу строком на два роки”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інтерпол обрав президента: не росіянина

За результатами голосування Кім Чон Ян набрав 62,3% голосів, в той час як представник Росії отримав 37,7%.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, перебуваючи на 87-й сесії Генеральної асамблеї міжнародної організації кримінальної поліції, перед голосуванням звернувся до делегатів Генасамблеї Інтерполу з заявою, в якій зазначив, що Україна підтримує Кім Чон Яна з Республіки Корея та виступає проти кандидатури представника Росії Олександра Прокопчука.

Інтерпол - міжнародна організація з боротьби із злочинністю, заснована у 1923 році. Займається координацією міжнародного розшуку, а також веде боротьбу з: торгівлею людьми, організованими злочинними співтовариствами, тероризмом, контрабандою наркотиків, злочинами у сфері економіки та високих технологій, фальшуванням, підробкою цінних паперів, дитячою порнографією.

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