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Новый глава аппарата Белого дома назвал Трампа "ужасным человеческим существом"

Киев • УНН

 • 15587 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Новый и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвени назвал президента США Дональда Трампа ужасным человеком, передает УНН со ссылкой на CBS News.

Новый глава аппарата Белого дома назвал Трампа "ужасным человеческим существом"

Малвени, назначенный исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома на прошлой неделе президентом США Трампом, заявил в прениях незадолго до выборов в США в 2016 году, что поддерживает Трампа, несмотря на то, что "он ужасное человеческое существо".

"Да, я поддерживаю Дональда Трампа. Я делаю это с энтузиазмом, насколько я могу, учитывая тот факт, что он ужасное человеческое существо (в значении "ужасный человек" - ред.). Но выбор на другой стороне так же плох", - сказал Малвени 2 ноября 2016 во время дебатов.

Как сообщал УНН, президент США ранее сообщил, что исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома назначен Малвени. По словам Трампа, экс-руководитель аппарата Джон Келли останется в команде президента до конца года.

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