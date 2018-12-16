Новий глава апарату Білого дому назвав Трампа “жахливим людським створінням”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Новопризначений в.о. глави апарату Білого дому Мік Малвені назвав президента США Дональда Трампа жахливою людиною, передає УНН з посиланням на CBS News.
Малвені, призначений виконуючим обов’язки глави апарату Білого дому минулого тижня президентом США Трампом, заявив в дебатах незадовго до виборів в США у 2016 році, що підтримує Трампа, незважаючи на те, що “він жахливе людське створіння”.
“Так, я підтримую Дональда Трампа. Я роблю це з ентузіазмом, наскільки я можу, враховуючи той факт, що він жахливе людське створіння (в значенні „жахлива людина“ — ред.). Але вибір на іншій стороні так само поганий”, — сказав Малвені 2 листопада 2016 року під час дебатів.
Як повідомляв УНН, президент США раніше повідомив, що виконуючим обов’язки глави апарату Білого дому призначений Малвені. За словами Трампа, екс-керівник апарату Джон Келлі залишиться в команді президента до кінця року.