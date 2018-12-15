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Трамп призначить Міка Малвені в.о. глави апарату Білого дому

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп має намір призначити директора адміністративно-бюджетного управління Білого дому Міка Малвені на посаду виконуючого обов’язки глави апарату Білого дому. Про це Трамп написав в Twitter, інформує УНН.

Трамп призначить Міка Малвені в.о. глави апарату Білого дому

“Радий повідомити, що Мік Малвені, директор адміністративно-бюджетного управління, буде названий виконуючим обов’язки глави апарату Білого дому після відставки Джона Келлі, який відмінно служив нашій країні. Мік виконав видатну роботу на посаді директора, чекаю спільної роботи з ним в новій якості, так як ми продовжуємо робити Америку знову великою!” — написав президент США.

“Джон (Келлі) залишиться до кінця року. Він великий патріот. Я хочу особисто подякувати йому за службу!” — додав глава Білого дому.

Про те, що Келлі покине свій пост в кінці року, Трамп заявив минулого тижня. Президент США тоді підкреслив, що нове призначення може бути тимчасовим. У вівторок президент заявив, що планує призначити нового керівника апарату співробітників протягом двох тижнів.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Трамп розглядає свого зятя на посаду глави апарату співробітників Білого дому.

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