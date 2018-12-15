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Трамп назначит Мика Малвени и.о. главы аппарата Белого дома

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп намерен назначить директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвени на должность исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома. Об этом Трамп написал в Twitter, передает УНН.

Трамп назначит Мика Малвени и.о. главы аппарата Белого дома

“Рад сообщить, что Мик Малвэни, директор административно-бюджетного управления, будет назван исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома после ухода Джона Келли, который отлично служил нашей стране. Мик проделал выдающуюся работу на должности директора, жду совместной работы с ним в новом качестве, так как мы продолжаем делать Америку снова великой!” — написал президент США.

“Джон (Келли) останется до конца года. Он большой патриот. Я хочу лично поблагодарить его за службу!” — добавил глава Белого дома.

О том, что Келли покинет свой пост в конце года, Трамп заявил на прошлой неделе. Президент США тогда подчеркнул, что новое назначение может быть временным. Во вторник президент заявил, что планирует назначить нового руководителя аппарата сотрудников в течение двух недель.

Недавно СМИ сообщали, что Трамп рассматривает своего зятя на должность главы аппарата сотрудников Белого дома.

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