Новый генеральный инспектор вооруженных сил Германии проведет ряд встреч с союзниками по НАТО. Украина на повестке дня
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Брейер встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли в Вашингтоне во время первого рабочего визита в страны-союзники Берлина по НАТО, передает УНН со ссылкой на dpa.
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«Прямой и личный обмен мнениями с моими коллегами особенно важен для меня», — сказал генерал Брейер после переговоров в понедельник в Пентагоне, которые, как предполагалось, касались, помимо прочего, войны в Украине.
«Военные лидеры обсудили вторжение россии в Украину и поделились оценками региональной безопасности. Германия является ключевым союзником НАТО и важным партнером в поддержании мира и стабильности во всем мире», — говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.
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Во вторник Брейер должен был встретиться с главой французского штаба Тьерри Буркхардом в Париже и выступить перед комитетом обороны Франции.
Через день он продолжит свой визит в Гаагу для переговоров с командующим вооруженными силами Нидерландов генералом Онно Эйхельсхаймом.
«В ближайшие дни и недели будут дальнейшие визиты к моим европейским товарищам», — сказал Брейер. «Единство в военном альянсе НАТО важно не только в эти времена — и сейчас мы переживаем это больше, чем когда-либо».
Брейер вступил в должность генерального инспектора Бундесвера Германии в середине марта, сменив на этом посту генерала Эберхарда Цорна.