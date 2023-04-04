Новий генеральний інспектор збройних сил Німеччини проведе ряд зустрічей із союзниками по НАТО. Україна на порядку денному
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Брейєр зустрівся з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі у Вашингтоні під час першого робочого візиту до країн-союзників Берліна по НАТО, передає УНН з посиланням на dpa.
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«Прямий та особистий обмін думками з моїми колегами особливо важливий для мене», — сказав генерал Брейєр після переговорів у понеділок у Пентагоні, які, як передбачалося, стосувалися, крім іншого, війни в Україні.
«Військові лідери обговорили вторгнення росії в Україну і поділилися оцінками регіональної безпеки. Німеччина є ключовим союзником НАТО та важливим партнером у підтримці миру та стабільності у всьому світі», — йдеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів.
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У вівторок Брейєр мав зустрітися з головою французького штабу Тьєррі Буркхардом у Парижі та виступити перед комітетом оборони Франції.
Через день він продовжить свій візит до Гааги для переговорів із командувачем збройних сил Нідерландів генералом Онно Ейхельсхаймом.
«Найближчими днями і тижнями будуть подальші візити до моїх європейських товаришів», — сказав Брейєр. «Єдність у військовому альянсі НАТО важлива не лише в ці часи — і зараз ми переживаємо це більше, ніж будь-коли».
Брейєр вступив на посаду генерального інспектора Бундесверу Німеччини в середині березня, змінивши на цій посаді генерала Ебергарда Цорна.