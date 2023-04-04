Новий генеральний інспектор збройних сил Німеччини проведе ряд зустрічей із союзниками по НАТО. Україна на порядку денному

ukru
18:26 • 15135 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 75058 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 128939 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 153650 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 324749 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 213705 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 190795 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 316707 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458423 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348382 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
97 %
747 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 184747 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 189331 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 140591 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 101822 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 63313 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 324766 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 316717 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 536724 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 668493 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 689458 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 63313 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 101822 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 189331 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 222435 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 215324 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Новий генеральний інспектор збройних сил Німеччини проведе ряд зустрічей із союзниками по НАТО. Україна на порядку денному

Новий генеральний інспектор збройних сил Німеччини проведе ряд зустрічей із союзниками по НАТО. Україна на порядку денному

Київ • УНН

 • 774406 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Брейєр зустрівся з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі у Вашингтоні під час першого робочого візиту до країн-союзників Берліна по НАТО, передає УНН з посиланням на dpa.

Цитата

«Прямий та особистий обмін думками з моїми колегами особливо важливий для мене», — сказав генерал Брейєр після переговорів у понеділок у Пентагоні, які, як передбачалося, стосувалися, крім іншого, війни в Україні.

«Військові лідери обговорили вторгнення росії в Україну і поділилися оцінками регіональної безпеки. Німеччина є ключовим союзником НАТО та важливим партнером у підтримці миру та стабільності у всьому світі», — йдеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів.

Деталі

У вівторок Брейєр мав зустрітися з головою французького штабу Тьєррі Буркхардом у Парижі та виступити перед комітетом оборони Франції.

Через день він продовжить свій візит до Гааги для переговорів із командувачем збройних сил Нідерландів генералом Онно Ейхельсхаймом.

«Найближчими днями і тижнями будуть подальші візити до моїх європейських товаришів», — сказав Брейєр. «Єдність у військовому альянсі НАТО важлива не лише в ці часи — і зараз ми переживаємо це більше, ніж будь-коли».

Брейєр вступив на посаду генерального інспектора Бундесверу Німеччини в середині березня, змінивши на цій посаді генерала Ебергарда Цорна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,688.60
Золото
$3,150.09
Tesla
$254.12
Brent
$74.76
S&P 500
$5,552.42
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85