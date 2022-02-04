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15 марта, 19:03 • 104089 просмотра

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Антирекорд в Киеве: за сутки более 2800 больных на COVID-19

Антирекорд в Киеве: за сутки более 2800 больных на COVID-19

Киев • УНН

 • 16605 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 2869 больных на коронавирус, 18 человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 1588 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 921 человек в возрасте от 18 до 88 лет, 177 девочек от 1 месяца до 17 лет и 183 мальчики от 1 месяца до 17 лет.

Среди тех, кто умерли: 9 женщин от 43 до 96 лет и 9 мужчин от 65 до 86 лет.

В больницы столицы госпитализировали 112 больных коронавирусом, а также 188 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровел в течение прошедших суток 961 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Дарницком и Деснянском (по 468), Оболонском (348) и Днепровском (324).

С начала пандемии в Киеве от коронавирус умерло 8558 людей. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 375 798. Преодолело вирус 339 658 жителей столицы.

Напомним

В течение 3 февраля в Украине обнаружили 43 778 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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COVID-19Киев

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