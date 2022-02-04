Антирекорд у Києві: за добу понад 2800 хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 2869 хворих на коронавірус, 18 людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
Деталі
Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 1588 жінок віком від 18 до 96 років, 921 чоловік віком від 18 до 88 років, 177 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 183 хлопчики від 1 місяця до 17 років.
Серед тих, хто померли: 9 жінок від 43 до 96 років та 9 чоловіків від 65 до 86 років.
До лікарень столиці госпіталізували 112 хворих на коронавірус, а також 188 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужало протягом минулої доби 961 людина.
Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Дарницькому та Деснянському (по 468), Оболонському (348) та Дніпровському (324).
З початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 8558 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 375 798. Подолало вірус 339 658 жителів столиці.
Нагадаємо
Протягом 3 лютого в Україні виявили 43 778 нових підтверджених випадків COVID-19.