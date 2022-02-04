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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Антирекорд у Києві: за добу понад 2800 хворих на COVID-19

Антирекорд у Києві: за добу понад 2800 хворих на COVID-19

Київ • УНН

 • 16608 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 2869 хворих на коронавірус, 18 людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 1588 жінок віком від 18 до 96 років, 921 чоловік віком від 18 до 88 років, 177 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 183 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: 9 жінок від 43 до 96 років та 9 чоловіків від 65 до 86 років.

До лікарень столиці госпіталізували 112 хворих на коронавірус, а також 188 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужало протягом минулої доби 961 людина.

Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Дарницькому та Деснянському (по 468), Оболонському (348) та Дніпровському (324).

З початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 8558 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 375 798. Подолало вірус 339 658 жителів столиці.

Нагадаємо

Протягом  3 лютого в Україні виявили 43 778 нових підтверджених випадків COVID-19. 

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