Новым президентом ЮАР стал Сирил Рамафоса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Парламент ЮАР 15 февраля поддержал кандидатуру председателя партии Африканский национальный конгресс (АНК) Сирила Рамафосы на пост президента страны. Его выбрали без голосования, поскольку он был единственным кандидатом, сообщает УНН со ссылкой на агентство Associated Press.
“Я очень сильно постараюсь не разочаровать жителей Южно-Африканской республики”, — заявил Рамапоса в парламенте после своего избрания.
Сирилу Рамафоса 65 лет. Его политическая карьера началась в конце 1970-х годов в период студенческих восстаний в ЮАР, он основал и возглавил профсоюз “Национальный союз горняков”, где занимался защитой прав африканских рабочих в начале 1980-х годов. В 1991 году он был избран генеральным секретарем АНК на Национальной конференции под председательством Нельсона Манделы.
Напомним, 15 февраля 2018 президент ЮАР Джейкоб Зума досрочно составлял с себя полномочия главы государства. Соответствующее заявление он сделал в среду вечером после окончания срока, который ему отвела правящая партия “Африканский национальный конгресс” (АНК), угрожая поддержать в четверг оппозицию при голосовании по вопросу о доверии.