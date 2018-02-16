Новым президентом ЮАР стал Сирил Рамафоса

“Я очень сильно постараюсь не разочаровать жителей Южно-Африканской республики”, — заявил Рамапоса в парламенте после своего избрания.

Сирилу Рамафоса 65 лет. Его политическая карьера началась в конце 1970-х годов в период студенческих восстаний в ЮАР, он основал и возглавил профсоюз “Национальный союз горняков”, где занимался защитой прав африканских рабочих в начале 1980-х годов. В 1991 году он был избран генеральным секретарем АНК на Национальной конференции под председательством Нельсона Манделы.

Напомним, 15 февраля 2018 президент ЮАР Джейкоб Зума досрочно составлял с себя полномочия главы государства. Соответствующее заявление он сделал в среду вечером после окончания срока, который ему отвела правящая партия “Африканский национальный конгресс” (АНК), угрожая поддержать в четверг оппозицию при голосовании по вопросу о доверии.