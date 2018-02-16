Новим президентом ПАР став Сиріл Рамапоса
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Парламент Південно-Африканської Республіки 15 лютого підтримав кандидатуру голови партії Африканський національний конгрес (АНК) Сиріла Рамапоси на посаду президента країни. Його обрали без голосування, оскільки він був єдиним кандидатом, повідомляє УНН з посиланням на агенція Associated Press.
“Я дуже сильно постараюся не розчарувати жителів Південно-Африканської республіки”, — заявив Рамапоса в парламенті після свого обрання.
Сирілу Рамапосі 65 років. Його політична кар’єра почалася в кінці 1970-х років у період студентських повстань у ПАР, він заснував і очолив профспілку “Національний союз гірників”, де займався захистом прав африканських робітників на початку 1980-х років. У 1991 році він був обраний генеральним секретарем АНК на Національній конференції під головуванням Нельсона Мандели.
Нагадаємо, 15 лютого 2018 року президент ПАР Джейкоб Зума достроково складав з себе повноваження глави держави. Відповідну заяву він зробив у середу ввечері після закінчення терміну, який йому відвела правляча партія “Африканський національний конгрес” (АНК), погрожуючи підтримати у четвер опозицію при голосуванні з питання про довіру.