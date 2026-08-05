Новым председателем НКРЭКУ стал Руслан Слободян
Киев • УНН
Новым председателем НКРЭКУ избран Руслан Слободян, имеющий более 28 лет опыта работы в энергетике. Решение принято путем тайного голосования на закрытом заседании.
Новым председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), избран Руслан Слободян. Соответствующее решение принято в среду во время закрытого заседания путем тайного голосования, говорится на сайте регулятора, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что решение принято в соответствии с требованиями законодательства и установленной процедурой.
НКРЭКУ сообщила, что Слободян имеет более 28 лет опыта работы в энергетической отрасли. В разные годы занимал должности главного инженера, директора и начальника Ярмолинецкого района электросетей, заместителя генерального директора, директора по информационным технологиям и технического директора АО "Хмельницкоблэнерго".
В 2021–2024 годах возглавлял Государственную инспекцию энергетического надзора Украины. С июля 2024 года является членом НКРЭКУ.
В соответствии с законом о НКРЭКУ председатель комиссии организует деятельность регулятора и представляет его в отношениях с органами государственной власти, международными партнерами и другими учреждениями.
Предыдущий председатель регулятора Юрий Власенко завершил свой двухлетний срок полномочий, возглавив комиссию в августе 2024 года.
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