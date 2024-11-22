Новый вездеход-амфибия Argo Aurora поступит на вооружение ВСУ
Киев • УНН
Минобороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в войсках вездеход-амфибию Argo Aurora. Четырехосная машина способна преодолевать водные препятствия и перевозить до 500 кг груза в экстремальных условиях.
Минобороны кодифицировало новый вездеход-амфибию для нужд Сил обороны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в войсках вездеход-амфибию Argo Aurora.
Это многофункциональная машина, рассчитанная на использование в экстремальных условиях
Четырехосное транспортное средство можно использовать для передвижения по местности со сложным рельефом. Оно позволяет уверенно двигаться по сыпучим грунтам, крутым склонам, густому подлеску. Вездеход также преодолевает водные препятствия и заболоченные участки местности.
Мощности этой машины хватит, чтобы перевозить до полтонны груза.
Напомним
По состоянию на октябрь Минобороны Украины допустило к эксплуатации 17 образцов техники для разминирования, из них 5 - отечественного производства. Среди них путевые тралы, саперные автомобили, наборы для разминирования и металлоискатели.
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