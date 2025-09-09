Новый министр здравоохранения Швеции потеряла сознание во время первой пресс-конференции

$41.250.03
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 11120 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25 • 8646 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 37534 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 65482 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 56766 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
9 сентября, 06:31 • 35054 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 29726 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 28563 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 40503 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
Удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ способствуют прибыльности соответствующей отрасли в США - Reuters
9 сентября, 08:15 • 11298 просмотра
Зеленский: "Сесть и поговорить", Украина готова к переговорам о мире даже без прекращения огня или гарантий безопасности
9 сентября, 09:26 • 4332 просмотра
Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет
12:18 • 12001 просмотра
С завтрашнего дня украинцам на ВОТ, не получившим паспорта РФ, грозит принудительная депортация - ЦПД
12:18 • 10582 просмотра
В Киеве задержали 60-летнего рецидивиста за изнасилование и разбойные нападения на женщин
12:33 • 5066 просмотра
публикации
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранника
16:51 • 3980 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
15:59 • 11120 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию
9 сентября, 07:22 • 41535 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 65482 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 56766 просмотра
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Джон Хили
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Государственная граница Украины
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
9 сентября, 07:45 • 32282 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
8 сентября, 15:39 • 31770 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
8 сентября, 15:06 • 30576 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
8 сентября, 06:53 • 99794 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
7 сентября, 08:47 • 56429 просмотра
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
MIM-23 Hawk
Вашингтон Пост

Новый министр здравоохранения Швеции потеряла сознание во время первой пресс-конференции

Киев • УНН

 • 990 просмотра

Министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во время своей первой пресс-конференции. Она объяснила свое состояние низким уровнем сахара в крови.

Новый министр здравоохранения Швеции потеряла сознание во время первой пресс-конференции

Новый министр здравоохранения Швеции, представительница Христианских демократов Элизабет Ланн, потеряла сознание во время своей первой пресс-конференции. Об этом сообщает Svenska Dagbladet, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что во время разговора с журналистами шведский министр упала, после чего трансляцию прекратили. СМИ сообщили, женщину под руки вывели из конференц-зала.

"Вот что может произойти, когда у вас низкий уровень сахара в крови", - прокомментировала свое состояние политик.

Через несколько минут после инцидента Ланн собралась с силами и смогла продолжить общение с прессой.

Женщина заняла должность министра здравоохранения после того, как в понедельник, 8 сентября, ее предшественница Акко Анкарберг Йохансон ушла в отставку.

Дополнение

В четверг, 17 июля во время полета на параплане в Италии погиб австрийский экстремал Феликс Баумгартнер.

Павел Башинский

Новости Мира
Швеция