Новый министр здравоохранения Швеции потеряла сознание во время первой пресс-конференции
Киев • УНН
Министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во время своей первой пресс-конференции. Она объяснила свое состояние низким уровнем сахара в крови.
Новый министр здравоохранения Швеции, представительница Христианских демократов Элизабет Ланн, потеряла сознание во время своей первой пресс-конференции. Об этом сообщает Svenska Dagbladet, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что во время разговора с журналистами шведский министр упала, после чего трансляцию прекратили. СМИ сообщили, женщину под руки вывели из конференц-зала.
"Вот что может произойти, когда у вас низкий уровень сахара в крови", - прокомментировала свое состояние политик.
Через несколько минут после инцидента Ланн собралась с силами и смогла продолжить общение с прессой.
Женщина заняла должность министра здравоохранения после того, как в понедельник, 8 сентября, ее предшественница Акко Анкарберг Йохансон ушла в отставку.
Дополнение
