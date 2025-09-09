Нова міністерка охорони здоров'я Швеції втратила свідомість під час першої пресконференції

$41.250.03
48.380.22
ukenru
16:05 • 3668 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 9990 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 7572 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 36937 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 64650 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 56330 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 34866 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29651 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28480 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 40403 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
60%
753мм
Популярнi новини
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 31640 перегляди
Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters9 вересня, 08:15 • 10839 перегляди
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років12:18 • 11576 перегляди
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД12:18 • 10048 перегляди
У Києві затримали 60-річного рецидивіста за зґвалтування та розбійні напади на жінокPhoto12:33 • 4450 перегляди
Публікації
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo16:51 • 2746 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
15:59 • 9990 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 41151 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 64649 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 56330 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Джон Гілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 31753 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 31627 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 30447 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 99633 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 56306 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
The Washington Post

Нова міністерка охорони здоров'я Швеції втратила свідомість під час першої пресконференції

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Міністерка охорони здоров'я Швеції Елізабет Ланн знепритомніла під час своєї першої пресконференції. Вона пояснила свій стан низьким рівнем цукру в крові.

Нова міністерка охорони здоров'я Швеції втратила свідомість під час першої пресконференції

Нова міністерка охорони здоров'я Швеції, представниця Християнських демократів Елізабет Ланн, знепритомніла під час своєї першої пресконференції. Про це повідомляє Svenska Dagbladet, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що під час розмови з журналістами шведська міністерка впала, після чого трансляцію припинили. ЗМІ повідомили, жінку під руки вивели із конференц-зали.

"Ось що може статися, коли у вас низький рівень цукру в крові", - прокоментувала свій стан політикиня.

За кілька хвилин після інциденту Ланн зібралася з силами та змогла продовжити спілкування з пресою.

Жінка обійняла посаду міністра охорони здоров’я після того, як у понеділок, 8 вересня, її попередниця Акко Анкарберг Йохансон пішла у відставку.

Доповнення

У четвер, 17 липня під час польоту на параплані в Італії загинув австрійський екстремал Фелікс Баумгартнер.

Павло Башинський

Новини Світу
Швеція