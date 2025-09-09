Нова міністерка охорони здоров'я Швеції втратила свідомість під час першої пресконференції
Київ • УНН
Міністерка охорони здоров'я Швеції Елізабет Ланн знепритомніла під час своєї першої пресконференції. Вона пояснила свій стан низьким рівнем цукру в крові.
Нова міністерка охорони здоров'я Швеції, представниця Християнських демократів Елізабет Ланн, знепритомніла під час своєї першої пресконференції. Про це повідомляє Svenska Dagbladet, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що під час розмови з журналістами шведська міністерка впала, після чого трансляцію припинили. ЗМІ повідомили, жінку під руки вивели із конференц-зали.
"Ось що може статися, коли у вас низький рівень цукру в крові", - прокоментувала свій стан політикиня.
За кілька хвилин після інциденту Ланн зібралася з силами та змогла продовжити спілкування з пресою.
Жінка обійняла посаду міністра охорони здоров’я після того, як у понеділок, 8 вересня, її попередниця Акко Анкарберг Йохансон пішла у відставку.
Доповнення
У четвер, 17 липня під час польоту на параплані в Італії загинув австрійський екстремал Фелікс Баумгартнер.