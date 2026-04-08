Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи приказал военным немедленно прекратить огонь

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Верховный лидер Ирана издал приказ о перемирии после заявления Трампа о сделке. Стороны договорились о двухнедельной паузе и открытии Ормузского пролива.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отдал всем иранским военным приказ о немедленном прекращении огня. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что текст соответствующего приказа был озвучен на государственном новостном канале IRIB примерно через два часа после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о прекращении огня.

Это не конец войны, но все воинские подразделения должны соблюсти приказ Верховного лидера и прекратить огонь

- говорится в приказе Моджтабы Хаменеи.

Тем временем, как сообщает АР, в среду утром проправительственные демонстранты на улицах столицы Ирана Тегерана после объявления о прекращении огня выкрикивали: "Смерть Америке, смерть Израилю, смерть компромиссникам!" Они также сожгли американские и израильские флаги.

Президент США Дональд Трамп согласился приостановить бомбардировки и атаки на Иран на 2 недели при условии согласия Исламской Республики на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива.

Иран и Израиль вслед за США согласились на двухнедельное перемирие. Первый раунд прямых переговоров между США и Ираном запланирован на 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.

