Новый директор БЭБ: назначение Цивинского ожидается уже сегодня - Гончаренко
Киев • УНН
Александр Цивинский, победитель конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Украины, успешно прошел полиграф. Его назначение ожидается 6 августа.
Вчера победитель конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский успешно прошел полиграф. Сейчас есть информация, что назначение руководителя БЭБ состоится 6 августа, передает УНН со ссылкой на аккаунт в соцсети нардепа Гончаренко.
Детали
Никаких поводов тянуть время нет.
По данным народного избранника, уже сегодня следует ожидать назначения руководителя БЭБ. Он напомнил, что победитель конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский уже прошел полиграф.
Ранее УНН сообщал, что с Цивинским договаривались о прохождении полиграфа. О соответствующей договоренности заявляла премьер-министр Свириденко.