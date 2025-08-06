Новий директор БЕБ: призначення Цивінського очікується вже сьогодні - Гончаренко
Київ • УНН
Олександр Цивінський, переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України, успішно пройшов поліграф. Його призначення очікується 6 серпня.
Вчора переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський успішно пройшов поліграф. Наразі є інформація, що призначення керівника БЕБ відбудеться 6 серпня, передає УНН із посиланням на акаунт у соцмережі нардепа Гончаренка.
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Жодних приводів тягнути час немає
За даними народного обранція, вже сьогодні слід очікувати призначення керівника БЕБ. Він нагадав, що переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський вже пройшов поліграф.
Раніше УНН повідомляв, що з Цивінським домовилялись про проходження поліграфа. Про відповідну домовленість зазначала прем'єр-міністр Свириденко.