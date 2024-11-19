Новые атаки на Херсонщине: 2 человека погибли, 2 - получили ранения

Противник в очередной раз нанес удары по Херсонщине. К сожалению, есть жертвы и раненые. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки враги обстреляли и атаковали ряд населенных пунктов Херсонской области, в частности Антоновку, Садовое, Зеленовку, Камышаны, Белозерку, Кизомыс и другие. Агрессор нанес удары по жилым районам и критической инфраструктуре, а также выпустил авиаудары по городу Херсон.

В результате атак пострадали жилые дома, в частности поврежден 31 частный дом, а также хозяйственные постройки, гаражи и частные транспортные средства, включая мопед и автомобили.

Согласно последней информации, в результате обстрелов 2 человека погибли, еще 2 получили ранения.

Обстрелы Херсонщины: насчитывается 15 раненых и повреждена «скорая»