Новые атаки на Херсонщине: 2 человека погибли, 2 - получили ранения
Киев • УНН
Российские войска обстреляли ряд населенных пунктов Херсонской области, повредив 31 частный дом и инфраструктуру. В результате атак 2 человека погибли, еще 2 получили ранения.
Противник в очередной раз нанес удары по Херсонщине. К сожалению, есть жертвы и раненые. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки враги обстреляли и атаковали ряд населенных пунктов Херсонской области, в частности Антоновку, Садовое, Зеленовку, Камышаны, Белозерку, Кизомыс и другие. Агрессор нанес удары по жилым районам и критической инфраструктуре, а также выпустил авиаудары по городу Херсон.
В результате атак пострадали жилые дома, в частности поврежден 31 частный дом, а также хозяйственные постройки, гаражи и частные транспортные средства, включая мопед и автомобили.
Согласно последней информации, в результате обстрелов 2 человека погибли, еще 2 получили ранения.
Обстрелы Херсонщины: насчитывается 15 раненых и повреждена «скорая»14 нояб. 2024, 06:12 • 28033 просмотра