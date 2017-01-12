Новые случаи АЧС зафиксировали в Одесской и Кировоградской областях
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Одесской и Кировоградской областях зарегистрировали случаи гибели свиней, установлен диагноз - африканская чума свиней, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
Так, согласно оперативной информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, 7 января 2017 г. зарегистрировали гибель 56 голов свиней в хозяйстве ООО "им. Чапаева" (с. Ривне, Новоукраинский район, Кировоградская область).
"По результатам лабораторных исследований, 08.01.2017 г. установлен диагноз на АЧС (отчет о результатах исследования №000071 п.м./17 от 08.01.2017 г.)", - говорится в сообщении.
Кроме того, согласно оперативной информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, 9 января 2017 г. в арендованном гражданином Николовым А.В. помещении на территории бывшей фермы крупного рогатого скота, расположенной в с. Ярославка, Саратский район, Одесская область, была обнаружена гибель 70 голов свиней.
"По результатам лабораторных исследований, 10.01.2017 г. установлен диагноз на АЧС (отчет о результатах исследования №000079 п.м./17 от 10.01.2017 г.)", - говорится в сообщении.
Напомним, более 26 тыс. свиней уничтожили в 2016 году в Украине из-за АЧС.
Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.
"Рынок уже год бьет тревогу. Требуют одного - усиления контроля! Для этого Госпродпотребслужба минимум должна начать выполнять свои прямые обязанности. Я не могу понять, как такое возможно в 21-м веке: экономика, экспортный потенциал всей страны уничтожаются бездействием и никому до этого нет дела... Все профильные ведомства и министерства отмалчиваются, оставляя и фермеров, и бизнес, и потребителей один на один с катастрофическими последствиями АЧС", - отметил он.
Как сообщили в Ассоциации свиноводов, фермеры не получили около 40% компенсаций за АЧС.