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Нові випадки АЧС зафіксовано на Одещині і Кіровоградщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. В Одеській та Кіровоградській областях зареєстровані випадки загибелі свиней, встановлено діагноз – африканська чума свиней, передає УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.

Так, відповідно до оперативної інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, 7 січня 2017 року було зареєстровано загибель 56 голів свиней в господарстві ТОВ “ім. Чапаєва” (с. Рівне, Новоукраїнський район, Кіровоградська область).

“За результатами лабораторних досліджень, 08.01.2017 встановлено діагноз на АЧС (звіт про результати дослідження №000071 п.м./17 від 08.01.2017)”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, відповідно до оперативної інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, 9 січня 2017 року в орендованому громадянином Ніколовим О.В. приміщенні на території колишньої ферми великої рогатої худоби, що розташована в с. Ярославка, Саратський район, Одеська область, було виявлено загибель 70 голів свиней.

“За результатами лабораторних досліджень, 10.01.2017 встановлено діагноз на АЧС (звіт про результати дослідження №000079 п.м./17 від 10.01.2017)”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, більше 26 тис. свиней знищили у 2016 році в Україні через АЧС.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.

“Ринок вже рік б’є на сполох. Вимагають одного — посилення контролю! Для цього Держпродспоживслужба, щонайменше, повинна почати виконувати свої прямі обов’язки. Я не можу зрозуміти, як таке можливо у 21-му столітті: економіка, експортний потенціал цілої країни нищаться бездіяльністю і нікому до цього немає діла... Усі профільні відомства та міністерства відмовчуються, лишаючи і фермерів, і бізнес, і споживачів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС”, — зазначив він.

Як повідомили в Асоціації свинарів, фермери не отримали близько 40% компенсацій через АЧС.

 

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