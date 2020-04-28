Новые требования к переводу денег: украинцам объяснили, что изменится

ukru
Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 43132 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 86852 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103118 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129237 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129506 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173430 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121980 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158433 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104951 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103076 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

5 марта, 07:19 • 83824 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 95925 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 93135 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 38825 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 48280 просмотра
публикации
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 48280 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 130594 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 173426 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 158427 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 408137 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 6750 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 38825 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 93135 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 95925 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 103655 просмотра
Актуальное
Новые требования к переводу денег: украинцам объяснили, что изменится

Новые требования к переводу денег: украинцам объяснили, что изменится

Киев  •  УНН

 • 21768 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Национальный банк Украины предоставил ответы на вопросы, связанные со вступлением в силу закона о финансовом мониторинге, в частности, о переводе денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Сегодня вступает в силу закон о финмониторинге. У украинцев уже возникло немало вопросов, как закон скажется на популярной финансовой операции - переводе денег. Мы подготовили для вас простые ответы на часто задаваемые вопросы. Попытались охватить все сферы жизни рядового гражданина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон существенно не изменит жизнь 95% клиентов банков, ведь они уже идентифицированы. Закон не меняет обычные операции граждан и принимался для того, чтобы "испортить жизнь схемщиков", а не усложнить жизнь простым людям.

"Те, изменения, которые прописаны в законе, все участники рынка могут внедрить до конца года. Для этого есть переходный период. В случае нарушений, Национальный банк гарантирует адекватное отношение и понимание", - добавляется в сообщении.

Так, в Национальном банке Украины дали ответы на часто задаваемые вопросы:

  • для оплаты коммунальных платежей не внедряется ничего нового. Идентификация плательщика коммунальных услуг не нужна, как и других простых платежей;
  • для перевода родственнику 10 тыс. грн с карты на карту также ничего не изменилось. Можно свободно переводить 10 тыс. грн, так и 25 тыс. грн (в пределах сумм, разрешенных банком). В банке уже есть вся информация о владельце карты. Это идентифицированный клиент;
  • передать, например, 10 тыс. грн наличными можно несколькими вариантами. Сделать эту операцию можно в отделении банка. Для этого потребуется паспорт. Другой способ - перевод через терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных. Если такое устройство имеет считыватель данных с карточки, то операцию можно сделать и на 10 тыс. грн и на 20 тыс. грн. Если же такого считывателя нет, и верификацию провести нельзя, то все в пределах лимита до 5 тыс. грн. Тем финансовым компаниям, которые не оборудовали терминалы считывателями, будет время это сделать до конца года;
  • пополнение кредитки через терминал до 5 тыс. грн проходит без идентификации. От 5000 - в отделении или через ПТКС, что технологически может обеспечить проверку плательщика;
  • при переводе из-за рубежа на валютный счет нет лимита, так как человек уже идентифицированный клиент, если у вас есть валютный счет в банке. Никаких лимитов и ограничений законом о финмон не установлено;
  • для того, чтобы перевести 10 000 гривен международной системой переводов, необходимо идентифицировать и верифицировать плательщика. То есть клиенту нужно иметь с собой паспорт и объяснить, что это за платеж, например, указать в реквизитах, что это помощь родственникам;
  • при переводе на 500 тыс. грн без источников происхождения банк не будет блокировать карту. Банк не блокирует безосновательно счета клиентов, если имеет о них всю необходимую информацию. Вы же когда открывали счет, то и заполняли анкету, указывали информацию о себе и доходах. Банк знает историю операций клиента и знает, какие операции являются привычными для него;
  • при пользовании электронным кошельком идентификация и верификация владельцев нужна. Но не таких кошельков, которые используются для оплаты мобильных услуг. Для них сделано исключение в законе.

Согласно новому закону, банки будут фокусироваться на самых высоких зонах риска - операциях свыше 400 тыс. гривен, а также на необычных операциях клиентов.

"Например, клиент занимается 10 лет торговлей овощями, а затем переводит деньги на оплату металлолома на сотни тысяч гривен. Это странная, неприсущая операция. Стоит обратить внимание на этот экзотический случай", - указано в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, операции с криптовалютой отныне будет проверять финансовый мониторинг.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы