Новые требования к переводу денег: украинцам объяснили, что изменится
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Национальный банк Украины предоставил ответы на вопросы, связанные со вступлением в силу закона о финансовом мониторинге, в частности, о переводе денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Сегодня вступает в силу закон о финмониторинге. У украинцев уже возникло немало вопросов, как закон скажется на популярной финансовой операции - переводе денег. Мы подготовили для вас простые ответы на часто задаваемые вопросы. Попытались охватить все сферы жизни рядового гражданина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что закон существенно не изменит жизнь 95% клиентов банков, ведь они уже идентифицированы. Закон не меняет обычные операции граждан и принимался для того, чтобы "испортить жизнь схемщиков", а не усложнить жизнь простым людям.
"Те, изменения, которые прописаны в законе, все участники рынка могут внедрить до конца года. Для этого есть переходный период. В случае нарушений, Национальный банк гарантирует адекватное отношение и понимание", - добавляется в сообщении.
Так, в Национальном банке Украины дали ответы на часто задаваемые вопросы:
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- для оплаты коммунальных платежей не внедряется ничего нового. Идентификация плательщика коммунальных услуг не нужна, как и других простых платежей;
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- для перевода родственнику 10 тыс. грн с карты на карту также ничего не изменилось. Можно свободно переводить 10 тыс. грн, так и 25 тыс. грн (в пределах сумм, разрешенных банком). В банке уже есть вся информация о владельце карты. Это идентифицированный клиент;
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- передать, например, 10 тыс. грн наличными можно несколькими вариантами. Сделать эту операцию можно в отделении банка. Для этого потребуется паспорт. Другой способ - перевод через терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных. Если такое устройство имеет считыватель данных с карточки, то операцию можно сделать и на 10 тыс. грн и на 20 тыс. грн. Если же такого считывателя нет, и верификацию провести нельзя, то все в пределах лимита до 5 тыс. грн. Тем финансовым компаниям, которые не оборудовали терминалы считывателями, будет время это сделать до конца года;
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- пополнение кредитки через терминал до 5 тыс. грн проходит без идентификации. От 5000 - в отделении или через ПТКС, что технологически может обеспечить проверку плательщика;
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- при переводе из-за рубежа на валютный счет нет лимита, так как человек уже идентифицированный клиент, если у вас есть валютный счет в банке. Никаких лимитов и ограничений законом о финмон не установлено;
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- для того, чтобы перевести 10 000 гривен международной системой переводов, необходимо идентифицировать и верифицировать плательщика. То есть клиенту нужно иметь с собой паспорт и объяснить, что это за платеж, например, указать в реквизитах, что это помощь родственникам;
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- при переводе на 500 тыс. грн без источников происхождения банк не будет блокировать карту. Банк не блокирует безосновательно счета клиентов, если имеет о них всю необходимую информацию. Вы же когда открывали счет, то и заполняли анкету, указывали информацию о себе и доходах. Банк знает историю операций клиента и знает, какие операции являются привычными для него;
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- при пользовании электронным кошельком идентификация и верификация владельцев нужна. Но не таких кошельков, которые используются для оплаты мобильных услуг. Для них сделано исключение в законе.
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Согласно новому закону, банки будут фокусироваться на самых высоких зонах риска - операциях свыше 400 тыс. гривен, а также на необычных операциях клиентов.
"Например, клиент занимается 10 лет торговлей овощями, а затем переводит деньги на оплату металлолома на сотни тысяч гривен. Это странная, неприсущая операция. Стоит обратить внимание на этот экзотический случай", - указано в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, операции с криптовалютой отныне будет проверять финансовый мониторинг.