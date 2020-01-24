Операції з криптовалютами відтепер перевірятиме фінансовий моніторинг - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Мінфін включив компанії, які здійснюють операції з криптовалютами, а також лотареї, букмекерів та казино до переліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Про це повідомляє пресслужба міністерства у Facebook, інформує УНН.
"До переліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу додаються компанії, які надають послуги з обміну, зберігання, продажу, переказу електронних грошей. В тому числі в цю категорію входять компанії, діяльність яких пов’язана з криптовалютами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обов’язки первинного фінансового моніторингу також покладаються на лотереї та азартний бізнес (букмекери, казино та інші) під час прийняття ставок і повернення виграшів клієнтам. Порогова сума для перевірки складає 30 тис. грн.
Як повідомлялося раніше в УНН, Мінфін оголосив про випуск 10-річних євробондів.