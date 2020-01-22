Мінфін оголосив про випуск 10-річних євробондів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Україна оголосила про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним строком обігу, деномінованих в євро. У межах цього Міністерство фінансів залучило BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International для організації глобального конференц-дзвінка з інвесторами. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мінфіну.
"Міністерство фінансів України залучило BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International як спільних лід-менеджерів для організації глобального конференц-дзвінка з інвесторами сьогодні, 22 січня. Україна оголосила про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним строком обігу, деномінованих в Євро, за Положенням S/Правилом 144А", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що застосовуються положення FCA/ICMA щодо стабілізації.
Нагадаємо, у березні 2019 року Україна розмістила євробонди на 350 млн доларів.