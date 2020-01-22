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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Минфин объявил о выпуске 10-летних евробондов

Киев • УНН

 • 22651 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро. В рамках этого Министерство финансов привлекло BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International для организации глобального конференц-звонка с инвесторами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минфина.

Минфин объявил о выпуске 10-летних евробондов

"Министерство финансов Украины привлекло BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-звонка с инвесторами сегодня, 22 января. Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро, по Положению S/Правилу 144А", - говорится в сообщении.

Также указано, что применяются положения FCA/ICMA по стабилизации.

Напомним, в марте 2019 года Украина разместила евробонды на 350 млн долларов.

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