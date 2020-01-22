Минфин объявил о выпуске 10-летних евробондов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро. В рамках этого Министерство финансов привлекло BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International для организации глобального конференц-звонка с инвесторами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минфина.
"Министерство финансов Украины привлекло BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-звонка с инвесторами сегодня, 22 января. Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро, по Положению S/Правилу 144А", - говорится в сообщении.
Также указано, что применяются положения FCA/ICMA по стабилизации.
Напомним, в марте 2019 года Украина разместила евробонды на 350 млн долларов.