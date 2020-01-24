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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Операции с криптовалютой отныне будет проверять финансовый мониторинг - Минфин

Киев • УНН

 • 18729 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Минфин включил компании, осуществляющие операции с криптовалютами, а также лотереи, букмекеров и казино в перечень субъектов первичного финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook, передает УНН.

Операции с криптовалютой отныне будет проверять финансовый мониторинг - Минфин

"В перечень субъектов первичного финансового мониторинга добавляются компании, которые предоставляют услуги по обмену, хранению, реализации, переводу электронных денег. В том числе в эту категорию входят компании, деятельность которых связана с криптовалютами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обязанности первичного финансового мониторинга также полагаются на лотереи и азартный бизнес (букмекеры, казино и другие) при принятии ставок и возвращения выигрышей клиентам. Пороговая сумма для проверки составляет 30 тыс. грн.

Как сообщалось ранее в УНН, Минфин объявил о выпуске 10-летних евробондов.

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