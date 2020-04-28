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Сьогодні набирає чинності новий закон про фінансовий моніторинг

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні, 28 квітня 2020 року, набирає чинності Закон України "Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ. Про це повідомляє пресслужба Кабміну, інформує УНН.

Положення нового закону направлені на реалізацію рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), а також імплементацію в законодавство України вимог Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського парламенту та Ради "Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму" та Регламенту (ЄС) 2015/847 "Про інформацію, що супроводжує перекази", які обов’язкові для впровадження членів Європейського Союзу та країн, які мають намір отримати членство в Європейському Союзі.

Законом визначені комплексні зміни законодавства, які полягають у наступному:

▪️ закладається основа для первинного фінансового моніторингу дистанційної верифікації клієнтів;
▪️ зменшується з 17 до 4 кількість ознак фінансових операцій;
▪️ збільшується поріг (з 150000 грн до 400000 грн) для фінансових операцій, про які СПФМ зобов’язані інформувати Держфінмоніторинг;
▪️ суб’єктами первинного фінмоніторингу вводяться адекватні заходи впливу за порушення антилегалізаційного законодавства: від письмового застереження і штрафних санкцій у значних розмірах до анулювання ліцензії;
▪️ розширюється коло СПФМ, до яких віднесено суб’єктів господарювання, які надають податкові консультації, осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами та постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
▪️ вдосконалюється процедура визначення кінцевих бенефіціарних власників;
▪️ передбачаються механізми регулювання сфери обігу віртуальних активів, зокрема визначений регулятор для суб’єктів цієї сфери;
▪️ здійснюється удосконалення механізму застосування цільових фінансових санкцій, відповідно до вимог 6 та 7 Рекомендацій FATF та Резолюції Ради Безпеки ООН 1267 та 1373, зокрема, запровадження процедури замороження активів та удосконалення положень щодо здійснення міжнародного співробітництва у зазначеному напрямку;
▪️ запроваджується механізм покладання на третіх осіб для здійснення належної перевірки;
▪️ встановлюються нові вимоги щодо супроводження переказів інформацією про ініціатора та одержувача коштів;
▪️ вносяться зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, зокрема в новій редакції викладена стаття 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

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"Органи державної влади зобов’язані протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Законом, а також забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону", - йдеться у повідомленні.

До введення в дію вказаних актів Державною службою фінансового моніторингу України спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу підготовлено рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських установ щодо подання з 28 квітня 2020 року інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та постановки на облік нових видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

Як повідомлялося раніше в УНН, операції з криптовалютами відтепер перевірятиме фінансовий моніторинг - Мінфін.

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