Сьогодні набирає чинності новий закон про фінансовий моніторинг
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні, 28 квітня 2020 року, набирає чинності Закон України "Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ. Про це повідомляє пресслужба Кабміну, інформує УНН.
Положення нового закону направлені на реалізацію рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), а також імплементацію в законодавство України вимог Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського парламенту та Ради "Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму" та Регламенту (ЄС) 2015/847 "Про інформацію, що супроводжує перекази", які обов’язкові для впровадження членів Європейського Союзу та країн, які мають намір отримати членство в Європейському Союзі.
Законом визначені комплексні зміни законодавства, які полягають у наступному:
▪️ закладається основа для первинного фінансового моніторингу дистанційної верифікації клієнтів;
▪️ зменшується з 17 до 4 кількість ознак фінансових операцій;
▪️ збільшується поріг (з 150000 грн до 400000 грн) для фінансових операцій, про які СПФМ зобов’язані інформувати Держфінмоніторинг;
▪️ суб’єктами первинного фінмоніторингу вводяться адекватні заходи впливу за порушення антилегалізаційного законодавства: від письмового застереження і штрафних санкцій у значних розмірах до анулювання ліцензії;
▪️ розширюється коло СПФМ, до яких віднесено суб’єктів господарювання, які надають податкові консультації, осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами та постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
▪️ вдосконалюється процедура визначення кінцевих бенефіціарних власників;
▪️ передбачаються механізми регулювання сфери обігу віртуальних активів, зокрема визначений регулятор для суб’єктів цієї сфери;
▪️ здійснюється удосконалення механізму застосування цільових фінансових санкцій, відповідно до вимог 6 та 7 Рекомендацій FATF та Резолюції Ради Безпеки ООН 1267 та 1373, зокрема, запровадження процедури замороження активів та удосконалення положень щодо здійснення міжнародного співробітництва у зазначеному напрямку;
▪️ запроваджується механізм покладання на третіх осіб для здійснення належної перевірки;
▪️ встановлюються нові вимоги щодо супроводження переказів інформацією про ініціатора та одержувача коштів;
▪️ вносяться зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, зокрема в новій редакції викладена стаття 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
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"Органи державної влади зобов’язані протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Законом, а також забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону", - йдеться у повідомленні.
До введення в дію вказаних актів Державною службою фінансового моніторингу України спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу підготовлено рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських установ щодо подання з 28 квітня 2020 року інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та постановки на облік нових видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.
Як повідомлялося раніше в УНН, операції з криптовалютами відтепер перевірятиме фінансовий моніторинг - Мінфін.