Сегодня вступает в силу новый закон о финансовом мониторинге

Положения нового закона направлены на реализацию рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также имплементации в законодательство Украины требований Директивы (ЕС) 2015/849 Европейского парламента и Совета "О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансировании терроризма" и Регламента (ЕС) 2015/847 "Об информации, сопровождающей переводы", которые обязательны для внедрения членов Европейского Союза и стран, которые намерены получить членство в Европейском Союзе.

Законом определены комплексные изменения законодательства, которые заключаются в следующем:

▪️ закладывается основа для первичного финансового мониторинга дистанционной верификации клиентов;

▪️ уменьшается с 17 до 4 количество признаков финансовых операций;

▪️ увеличивается порог (с 150000 грн до 400000 грн) для финансовых операций, о которых СПФМ обязаны информировать Госфинмониторинг;

▪️ субъектами первичного финансового мониторинга вводятся адекватные меры воздействия за нарушение антилегализацийного законодательства от письменного предостережения и штрафных санкций в значительных размерах до аннулирования лицензии;

▪️ расширяется круг СПФМ, к которым отнесены субъекты хозяйствования, которые предоставляют налоговые консультации, лиц, оказывающих услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами и поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов;

▪️ совершенствуется процедура определения конечных бенефициарных собственников;

▪️ предусматриваются механизмы регулирования сферы обращения виртуальных активов, в частности определен регулятор для субъектов этой сферы;

▪️ осуществляется совершенствование механизма применения целевых финансовых санкций в соответствии с требованиями 6 и 7 Рекомендаций FATF и Резолюции Совета Безопасности ООН 1267 и 1373, в частности, введение процедуры замораживания активов и усовершенствования положений по осуществлению международного сотрудничества в данном направлении;

▪️ вводится механизм возложения на третьих лиц для осуществления надлежащей проверки;

▪️ устанавливаются новые требования по сопровождению переводов информацией об инициаторе и получателе средств;

▪️ вносятся изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, в частности в новой редакции изложена статья 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

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"Органы государственной власти обязаны в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона, привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с Законом, а также обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему закону", - говорится в сообщении.

До введения в действие указанных актов Государственной службой финансового мониторинга Украины совместно с субъектами государственного финансового мониторинга подготовлены рекомендации для субъектов первичного финансового мониторинга - банковских и небанковских учреждений по представлению с 28 апреля 2020 года информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения и постановки на учет новых видов субъектов первичного финансового мониторинга, размещены на официальном сайте Госфинмониторинга.

Как сообщалось ранее в УНН, операции с криптовалютами отныне будет проверять финансовый мониторинг - Минфин.