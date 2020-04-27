Додаток замість обсервації: у Кабміні пояснили нововведення на кордоні

"У зв’язку з нововведеннями особам, які прибувають з-за кордону чи з тимчасово окупованих територій України, у пунктах пропуску (КПВВ) уже не доведеться заповнювати бланк добровільної згоди на самоізоляцію. Натомість, якщо особа, яка в’їжджає, не хоче їхати до обсерватора, вона має завчасно завантажити на свій смартфон відповідний додаток. Також є можливість завантажити додаток у пунктах пропуску (КПВВ), для цього на кабінах паспортного контролю розміщені стікери з QR-кодом", - зазначили у Кабміні.

Повідомляється, що під час прикордонного контролю співробітники ДПСУ перевірятимуть внесення особою інформації у додаток.

Також у КМУ навели підрахунки Мінінфраструктури, згідно з якими лише 10-15% осіб, які подорожують за кордон, не мають смартфонів.

"Якщо ж особа, яка прибула з-за кордону чи з тимчасово окупованої території, не бажає, або не має можливості встановити додаток "Дій вдома", прикордонники у пункті пропуску інформують про це представників санітарно-карантинних підрозділів та Нацполіції для доставки такої особи до місця обов’язкової обсервації", - підкреслили в уряді.

У Кабміні навели і принцип роботи застосунку, зокрема його фунціонал:

▪️ підтвердження місця проходження самоізоляції з визначенням геолокації,

▪️ фотопідтвердження перебування за місцем проходження самоізоляції,

▪️ екстрений виклик на "гарячу лінію" МОЗ України,

▪️ запланований функціонал для моніторингу розвитку симптомів.

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Зазначається, що "Дій вдома" можливо встановити лише на українські номери телефону (+380).

Для того, щоб авторизуватись у застосунку, необхідно його встановити, відсканувавши QR-код на інформаційних плакатах у зонах проходження паспортного контролю, або знайти "Дій вдома" за допомогою пошуку в App Store або Play Market.

Для початку роботи із застосунком "Дій вдома" необхідно ввести український номер мобільного телефону, який буде активним наступні 14 днів. На номер надійде смс з кодом, який необхідно внести для реєстрації у застосунку. Також у КМУ рекомендують дозволити застосунку надсилати push-повідомлення.

Далі користувачу необхідно заповнити дані про локацію місця ізоляції, тобто потрібно вказувати локацію місця проживання.

Після заповнення даних про місце проходження самоізоляції, у застосунку з'явиться вікно "Ви вже за адресою самоізоляції або обсервації?". Саме це вікно буде потрібно показати представнику ДПСУ. Підтверджувати прибуття за адресою самоізоляції та надсилати еталонне фото потрібно лише після прибуття до місця ізоляції.

Після того, як користувач зробить своє еталонне фото, відкриється основний екран у застосунку з лічильником днів до кінця карантину. Відлік починається з 14 днів. В останній день самоізоляції, лічильник буде показувати "0 днів самоізоляції або обсервації залишилось". Після завершення терміну самоізоляції, замість лічильника з'явиться повідомлення "Завершився термін вашої самоізоляції або обсервації".

Як повідомлялося в УНН, Міністерство інфраструктури України в неділю, 26 квітня, анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу, щоб українці, які хочуть повернутися додому в умовах пандемії COVID-19, мали таку змогу.