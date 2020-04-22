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Українцям розповіли, де можна використовувати цифровий паспорт під час карантину

Українцям розповіли, де можна використовувати цифровий паспорт під час карантину

Київ • УНН

 • 19196 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Цифровий паспорт у додатку “Дія”, який став доступний сьогодні, можна використовувати під час карантину для ідентифікації особи поліцейським та для отримання посилок на пошті. Про це повідомив під час презентації цифрових паспортів голова міграційної служби України Максим Соколюк, передає кореспондент УНН.

“Поки виїхати за електронним закордонним паспортом за кордон неможливо. Але над цим працює не тільки Україна, а і цілий світ”, - сказав Соколюк.

За його словами, під час карантину паспорт у смартфоні можна використовувати наступним чином:

- для ідентифікації особи поліцейським,
- на пошті для отримання посилок чи листів,
- для купівлі алкогольних напоїв, для підтвердження досягнення повноліття,
- можна користатися в медичних і банківських установах, під час отримання адміністративних послуг.

“Працюємо над тим, щоб можна було використовувати цифровий паспорт для отримання бюлетеня під час виборів”, - додав Соколюк.

Також він додав, що після карантинних заходів з цифровим паспортом можна подорожувати в середині країни повітряним або залізничним транспортом.

Нагадаємо, до кінця року на порталі "Дія" з’явиться 50 електронних послуг. Зокрема, з’являться оптимізовані послуги з прописки дитини онлайн, послуги у сфері будівництва, соціального захисту, реєстрації юридичних осіб.

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