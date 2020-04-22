Українцям розповіли, де можна використовувати цифровий паспорт під час карантину

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Цифровий паспорт у додатку “Дія”, який став доступний сьогодні, можна використовувати під час карантину для ідентифікації особи поліцейським та для отримання посилок на пошті. Про це повідомив під час презентації цифрових паспортів голова міграційної служби України Максим Соколюк, передає кореспондент УНН.