Украинцам рассказали, где можно использовать цифровой паспорт во время карантина

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Цифровой паспорт в приложении "Дия", который стал доступен сегодня, можно использовать во время карантина для идентификации личности полицейским и для получения посылок на почте. Об этом сообщил во время презентации цифровых паспортов глава миграционной службы Украины Максим Соколюк, передает корреспондент УНН.