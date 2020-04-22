Украинцам рассказали, где можно использовать цифровой паспорт во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Цифровой паспорт в приложении "Дия", который стал доступен сегодня, можно использовать во время карантина для идентификации личности полицейским и для получения посылок на почте. Об этом сообщил во время презентации цифровых паспортов глава миграционной службы Украины Максим Соколюк, передает корреспондент УНН.
"Пока выехать по электронному загранпаспорту за границу невозможно. Но этим занимается не только Украина, а и весь мир", - сказал Соколюк.
По его словам, во время карантина паспорт в смартфоне можно использовать следующим образом:
- для идентификации личности полицейским,
- на почте для получения посылок или писем,
- для покупки алкогольных напитков, для подтверждения достижения совершеннолетия,
- можно пользоваться в медицинских и банковских учреждениях, при получении административных услуг.
"Работаем над тем, чтобы можно было использовать цифровой паспорт для получения бюллетеня на выборах", - добавил Соколюк.
Также он добавил, что после карантинных мероприятий по цифровым паспортом можно путешествовать внутри страны воздушным или железнодорожным транспортом.
Напомним, до конца года на портале "Дия" появится 50 электронных услуг. В частности, появятся оптимизированные услуги по прописке ребенка онлайн, услуги в сфере строительства, социальной защиты, регистрации юридических лиц.