Приложение вместо обсервации: в Кабмине объяснили нововведения на границе

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины на прошлой неделе внес изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Ими в частности предусмотрено, что кроме госпитализации в обсерваторах граждане могут согласиться на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КМУ.

"В связи с нововведениями лицам, прибывающим из-за рубежа или из временно оккупированных территорий Украины, в пунктах пропуска (КПВВ) уже не придется заполнять бланк добровольного согласия на самоизоляцию. Зато, если лицо, которое въезжает, не хочет ехать в обсерватор, оно заранее должно загрузить на свой смартфон соответствующее приложение. Также есть возможность скачать приложение в пунктах пропуска (КПВВ), для этого на кабинах паспортного контроля размещены стикеры с QR-кодом", - отметили в Кабмине.

Сообщается, что во время пограничного контроля сотрудники ГПСУ будут проверять внесение лицом информации в приложение.

Также в КМУ привели подсчеты Мининфраструктуры, согласно которым только 10-15% лиц, путешествующих за границу, не имеют смартфонов.

"Если же лицо, которое прибыло из-за границы или с временно оккупированной территории, не желает или не имеет возможности установить приложение "Дій вдома", пограничники в пункте пропуска информируют об этом представителей санитарно-карантинных подразделений и Нацполиции для доставки такого лица к месту обязательного наблюдения", - подчеркнули в правительстве.

В Кабмине привели и принцип работы приложения, в частности его фунционал:
▪️ подтверждение места прохождения самоизоляции с определением геолокации,
▪️ фотоподтверждение пребывания по месту прохождения самоизоляции,
▪️ экстренный вызов на "горячую линию" Минздрава Украины,
▪️ запланированный функционал для мониторинга развития симптомов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцам рассказали, где можно использовать цифровой паспорт во время карантина.

Отмечается, что "Дій вдома" возможно установить только на украинские номера телефона (+380).

Для того, чтобы авторизоваться в приложении, необходимо его установить, просканировав QR-код на информационных плакатах в зонах прохождения паспортного контроля, или найти "Дій вдома" с помощью поиска в App Store или Play Market.

Для начала работы с приложением "Дій вдома" необходимо ввести украинский номер мобильного телефона, который будет активным следующие 14 дней. На номер поступит смс с кодом, который необходимо внести для регистрации в приложении. Также в КМУ рекомендуют позволить приложению отправлять push-сообщения.

Далее пользователю необходимо заполнить данные о локации места изоляции, то есть нужно указывать локацию места жительства.

После заполнения данных о месте прохождения самоизоляции, в приложении появится окно "Вы уже по адресу самоизоляции или обсервации?". Именно это окно потребуется показать представителю ГПСУ. Подтверждать прибытие по адресу самоизоляции и отправлять эталонное фото нужно только по прибытию к месту изоляции.

После того, как пользователь сделает свое эталонное фото, откроется основной экран приложения со счетчиком дней до конца карантина. Отсчет начинается с 14 дней. В последний день самоизоляции, счетчик будет показывать "0 дней самоизоляции или обсервации осталось". После завершения срока самоизоляции, вместо счетчика появится сообщение "Завершился срок вашей самоизоляции или наблюдения".

Как сообщалось в УНН, Министерство инфраструктуры Украины в воскресенье, 26 апреля, анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы украинцы, которые хотят вернуться домой в условиях пандемии COVID-19, имели такую возможность.

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