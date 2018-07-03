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Новые вспышки АЧС зафиксированы в трех областях Украины

Новые вспышки АЧС зафиксированы в трех областях Украины

Киев  •  УНН

 • 23327 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Очередные случаи африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Одесской, Тернопольской и Сумской областях. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.

В частности, на днях в Одесской области в личных подсобных хозяйствах граждан в селах Кислица и Лощиновка Измаильского района было обнаружено заболевание и гибель свиней.

Кроме того, согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области заболевание и гибель свиней были обнаружены в личных подсобных хозяйствах граждан в селе Стижок Шумского района.

Вместе с тем 30 июня заболевание и гибель свиней было обнаружено в личном подсобном хозяйстве гражданина в с. М.-Вистороп (Лебединский район Сумская область).

При исследовании отобранных проб биоматериала в трех случаях был установлен диагноз АЧС.

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС", - заверили в Госпродпотребслужбе.

Как сообщал УНН, с 2012 года владельцы свиноферм получили всего 1,1% компенсаций за ущерб, нанесенный АЧС.

Всего на карте Украины не осталось ни одного свободного от АЧС региона.

Вирус спровоцировал значительное сокращение поголовья свиней в стране, а также стремительное подорожание свинины и сала.

Как следствие, Украина начала наращивать объемы импорта свинины.

"Так много свинины, как сейчас, мы не импортировали в течение последних 4 лет", - отметил нардеп Сергей Тригубенко, отметив, что украинцам и в дальнейшем придется переплачивать за "иностранный товар, вскормленный для нашего рынка на ГМО-добавках".

Украинские Национальные Новости

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