Новые вспышки АЧС зафиксированы в трех областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Очередные случаи африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Одесской, Тернопольской и Сумской областях. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.
В частности, на днях в Одесской области в личных подсобных хозяйствах граждан в селах Кислица и Лощиновка Измаильского района было обнаружено заболевание и гибель свиней.
Кроме того, согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области заболевание и гибель свиней были обнаружены в личных подсобных хозяйствах граждан в селе Стижок Шумского района.
Вместе с тем 30 июня заболевание и гибель свиней было обнаружено в личном подсобном хозяйстве гражданина в с. М.-Вистороп (Лебединский район Сумская область).
При исследовании отобранных проб биоматериала в трех случаях был установлен диагноз АЧС.
"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС", - заверили в Госпродпотребслужбе.
Как сообщал УНН, с 2012 года владельцы свиноферм получили всего 1,1% компенсаций за ущерб, нанесенный АЧС.
Всего на карте Украины не осталось ни одного свободного от АЧС региона.
Вирус спровоцировал значительное сокращение поголовья свиней в стране, а также стремительное подорожание свинины и сала.
Как следствие, Украина начала наращивать объемы импорта свинины.
"Так много свинины, как сейчас, мы не импортировали в течение последних 4 лет", - отметил нардеп Сергей Тригубенко, отметив, что украинцам и в дальнейшем придется переплачивать за "иностранный товар, вскормленный для нашего рынка на ГМО-добавках".