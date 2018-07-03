Нові спалахи АЧС зафіксовані у трьох областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Чергові випадки африканської чуми свиней (АЧС) зафіксовані у Одеській, Тернопільській та Сумській областях. Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.
Зокрема, днями у Одеській області в особистих підсобних господарствах громадян в селах Кислиця та Лощинівка Ізмаїльського району було виявлено захворювання та загибель свиней.
Крім того, відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області захворювання та загибель свиней було виявлено в особистих підсобних господарствах громадян в селі Стіжок Шумського району.
Разом з тим, 30 червня захворювання та загибель свиней було виявлено в особистому підсобному господарстві громадянина в с. М.-Вистороп (Лебединський район Сумська область).
При дослідженні відібраних проб біоматеріалу у трьох випадках було встановлено діагноз АЧС.
"В осередках захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС", - запевнили у Держпродспоживслужбі.
Як повідомляв УНН, з 2012 року власники свиноферм отримали всього 1,1% компенсацій за збитки, завдані АЧС.
Загалом на мапі України не залишилося жодного вільного від АЧС регіону.
Вірус спровокував значне скорочення поголів'я свиней у країні, а також стрімке подорожчання свинини та сала.
Як наслідок, Україна почала нарощувати обсяги імпорту свинини.
"Так багато свинини, як зараз, ми не імпортували протягом останніх 4 років", - зауважив нардеп Сергій Тригубенко, наголосивши на тому, що українцям й надалі доведеться переплачувати за "іноземний товар, вигодований для нашого ринку на ГМО-добавках".