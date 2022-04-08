Новые санкции США ударят по добыче алмазов и строительству кораблей в россии - Минфин

Детали

Санкции, введенные из-за развязанной россией войны против Украины, в частности, коснулись крупнейшего в мире производителя алмазов "Алроса". Минфин США распорядился завершить финансовые операции с компанией до 7 мая 2022 года.

“Российское государственное предприятие является крупнейшей в мире компанией по добыче алмазов, на которую приходится 28 процентов мировой добычи. В 2021 году” Алроса " получила более 4,2 млрд долларов дохода. Алмазы входят в десятку крупнейших неэнергетических экспортеров россии за стоимостью, а экспорт в 2021 году составил более 4,5 миллиарда долларов”, - говорится в сообщении.

Кроме этого, еще одним крупным предприятием, к которому применены санкции стала Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — главное российское государственное предприятие, ответственное за разработку и строительство военных кораблей ВМС россии.

“ОСК отвечает за строительство почти всех военных кораблей россии, а также строящихся для иностранных заказчиков”, - подчеркнули в сообщении.

Под санкции попал также ряд российских судостроительных заводов и конструкторских бюро, которые связаны с ОСК. В частности, в перечне - "Адмиралтейские верфи", КБ "Вымпел"Севмаш", "Северная верфь" и др.

Среди физических лиц, к которым применены санкции - гендиректор ОСК Алексей Рахманов, председатель совета директоров компании Георгий Полтавченко, член совета директоров ОСК Владимир Поспелов, глава Росморречфлота Андрей Лаврищев, глава Росрыбалки Илья Шестаков, замглавы Минпромторга Олег Рязанцев, вице-президент Роснефти Андрей Шишкин и член совета директоров Газпрома Виталий Маркелов.

Напомним

Страны ЕС одобрили пятый пакет санкций против россии.