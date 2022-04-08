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Нові санкції США вдарять по видобутку алмазів та будівництву кораблів у росії - Мінфін

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Мінфін США наклав нові санкції на підприємства та на громадян рф. Цей пакет завдасть значної шкоди видобутку алмазів і будівництву кораблів у росії. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Мінфіну США, передає УНН.

Нові санкції США вдарять по видобутку алмазів та будівництву кораблів у росії - Мінфін

Деталі 

Санкції, запроваджені через розв'язану росією війну проти України, зокрема, торкнулися найбільшого у світі виробника алмазів "Алроса". Мінфін США розпорядився завершити фінансові операції з компанією до 7 травня 2022 року.

“Російське державне підприємство є найбільшою в світі компанією з видобутку алмазів, на яку припадає 28 відсотків світового видобутку. У 2021 році “Алроса” отримала понад 4,2 млрд доларів доходу. Алмази входять до десятки найбільших неенергетичних експортерів росії за вартістю, а експорт у 2021 році становив понад 4,5 мільярда доларів”, - йдеться у повідомленні.

Крім цього, ще одним великим підприємством, до якого застосовані санкції стала Об'єднана суднобудівна корпорація (ОСК) — головне російське державне підприємство, відповідальне за розробку та будівництво військових кораблів ВМС росії.

“ОСК відповідає за будівництво майже всіх військових кораблів росії, а також тих, що будуються для іноземних замовників”, - наголосили у повідомленні.

Під санкції потрапила також низка російських суднобудівних заводів та конструкторських бюро, які пов’язані із ОСК. Зокрема, у переліку - "Адміралтейські верфі", КБ "Вимпел", "Севмаш", "Північна верф" тощо.

Серед фізичних осіб, до яких застосовані санкції - гендиректор ОСК Олексій Рахманов, голова ради директорів компанії Георгій Полтавченко, член ради директорів ОСК Володимир Поспєлов, голова Росморрічфлоту Андрій Лаврищев, голова Росрибалки Ілля Шестаков, заступник голови Мінпромторгу Олег Рязанцев, віце-президент Роснафти Андрій Шишкін та член ради директорів Газпрому Віталій Маркелов.

Нагадаємо 

Країни ЄС схвалили п'ятий пакет санкцій проти росії.

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