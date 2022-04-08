Країни ЄС схвалили п'ятий пакет санкцій проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Посли країн Євросоюзу схвалили п'ятий пакет санкцій проти росії. Про це йдеться на сайті ЄС, передає УНН.
Новий пакет санкцій включає:
· заборону імпорту вугілля;
· заборону на постачання зброї до росії;
· заборону заходу в порти ЄС суден під російським прапором;
· заморожування рахунків російських банків;
· заборону експорту високотехнологічних товарів;
· заборону на діяльність транспортних компаній із росії та білорусі;
· торкнуться бізнесменів рф, співробітників служб безпеки, військових та підприємств, пов'язаних з війною в Україні.
Нагадаємо
Європарламент підтримав повне ембарго на імпорт енергоносіїв із росії: у тому числі нафти та газу.