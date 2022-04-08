Країни ЄС схвалили п'ятий пакет санкцій проти росії

Новий пакет санкцій включає:

· заборону імпорту вугілля;

· заборону на постачання зброї до росії;

· заборону заходу в порти ЄС суден під російським прапором;

· заморожування рахунків російських банків;

· заборону експорту високотехнологічних товарів;

· заборону на діяльність транспортних компаній із росії та білорусі;

· торкнуться бізнесменів рф, співробітників служб безпеки, військових та підприємств, пов'язаних з війною в Україні.

Нагадаємо

Європарламент підтримав повне ембарго на імпорт енергоносіїв із росії: у тому числі нафти та газу.