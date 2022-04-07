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Європарламент підтримав повне ембарго на імпорт енергоносіїв із росії: у тому числі нафти та газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Європарламент більшістю голосів підтримав резолюцію про заклик до повного ембарго на імпорт російських енергоносіїв - нафти, вугілля, ядерного палива та газу, пише УНН з посиланням на повідомлення євроінституції.

Європарламент підтримав повне ембарго на імпорт енергоносіїв із росії: у тому числі нафти та газу

Цитата

"У резолюції, ухваленій у четвер 513 голосами, з 22 "проти" при 19 тих, хто утримався, депутати Європарламенту закликають до додаткових каральних заходів, включаючи "негайне повне ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу", - вказують у Європарламенті.

Деталі

Як вказано, це має супроводжуватися планом забезпечення безпеки енергопостачання ЄС, а також стратегією "скасування санкцій у разі, якщо росія зробить кроки для відновлення незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та повністю виведе свої війська із території України".

Інші пропоновані заходи

Виключити росію з G20 та інших міжнародних організацій

Нинішні санкції мають бути повністю та ефективно реалізовані на всій території ЄС та міжнародними союзниками ЄС у пріоритетному порядку, наполягають депутати Європарламенту. Вони закликають лідерів ЄС виключити росію з G20 та інших багатосторонніх організацій, таких як УВКПЛ, Інтерпол, СОТ, ЮНЕСКО та інші, "що стало б важливою ознакою того, що міжнародна спільнота не повернеться до ведення справ із державою-агресором як зазвичай".

Щоб зробити санкції більш ефективними, Європарламент закликає виключити російські банки із системи SWIFT, заборонити всім суднам, пов'язаним з росією, заходити до територіальних вод ЄС та швартуватися в портах ЄС, а також здійснювати автомобільні вантажні перевезення з та в росію та білорусь. Депутати Європарламенту також вимагають арешту "всіх активів, які належать російським чиновникам або олігархам, пов'язаним з режимом путіна, їхнім довіреним особам та підставним особам, а також активів у білорусі, пов'язаним із режимом лукашенка".

Вказуючи на участь білорусі у війні в Україні, резолюція вимагає, щоб санкції проти білорусі були такими самими, як санкції, введені проти росії, щоб закрити будь-які лазівки, які дозволяють путіну використати допомогу лукашенка для обходу санкцій.

Постачання зброї повинні продовжуватися і збільшуватися

Депутати Європарламенту посилаються на шокуючі звірства, "які, безсумнівно, є воєнними злочинами", скоєні російськими військами в Україні та, зокрема, у Бучі, а також на повну або майже повну руйнацію Маріуполя, Волновахи та інших міст та сіл. Вони наголошують, що винні у воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності та закликають до створення спеціального трибуналу ООН зі злочинів в Україні.

Європарламент знову заявляє, що постачання зброї має продовжуватися та збільшуватися, щоб Україна могла ефективно захищатися. Депутати Європарламенту підтримують подальшу оборонну допомогу, що надається українським збройним силам індивідуально державами-членами ЄС та колективно через Європейський фонд миру.

Зазначаючи, що майже 6,5 мільйона громадян України стали внутрішньо переміщеними особами та понад 4 мільйони втекли з країни через війну, депутати Європарламенту закликають до створення безпечних гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів, які рятуються від бомбардувань, та до посилення мережі гуманітарної допомоги ЄС в Україні.

Вони засуджують російську риторику, яка натякає на те, що вони потенційно можуть вдатися до використання зброї масового знищення, і наголошують, що будь-яке таке розгортання матиме найсуворіші наслідки.

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