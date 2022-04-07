Европарламент поддержал полное эмбарго на импорт энергоносителей из россии: в том числе нефти и газа

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"В резолюции, принятой в четверг 513 голосами, с 22 "против" при 19 воздержавшихся, депутаты Европарламента призывают к дополнительным карательным мерам, включая "немедленное полное эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа", - отмечают в Европарламенте.

Детали

Как указано, это должно сопровождаться планом обеспечения безопасности энергоснабжения ЕС, а также стратегией "отмены санкций в случае, если россия предпримет шаги по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и полностью выведет свои войска с территории Украины".

Другие предлагаемые меры

Исключить россию из G20 и других международных организаций

Нынешние санкции должны быть полностью и эффективно реализованы на всей территории ЕС и международными союзниками ЕС в приоритетном порядке, настаивают депутаты Европарламента. Они призывают лидеров ЕС исключить россию из G20 и других многосторонних организаций, таких как УВКПЧ, Интерпол, ВТО, ЮНЕСКО и другие, "что стало бы важным признаком того, что международное сообщество не вернется к ведению дел с государством-агрессором как обычно".

Чтобы сделать санкции более эффективными, Европарламент призывает исключить российские банки из системы SWIFT, запретить всем судам, связанным с россией, заходить в территориальные воды ЕС и швартоваться в портах ЕС, а также осуществлять автомобильные грузовые перевозки из и в россию и беларусь. Депутаты Европарламента также требуют ареста "всех активов, которые принадлежат российским чиновникам или олигархам, связанным с режимом путина, их доверенным лицам и подставным лицам, а также активов в беларуси, связанных с режимом лукашенко".

Указывая на участие беларуси в войне в Украине, резолюция требует, чтобы санкции против беларуси были такими же, как санкции, введенные против россии, чтобы закрыть любые лазейки, которые позволяют путину использовать помощь лукашенко для обхода санкций.

Поставки оружия должны продолжаться и увеличиваться

Депутаты Европарламента, ссылаясь на шокирующие зверства, "которые, несомненно, являются военными преступлениями", совершенные российскими войсками в Украине и, в частности, в Буче, а также на полное или почти полное разрушение Мариуполя, Волновахи и других городов и сел, отмечают, что виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности и призывают к созданию специального трибунала ООН по преступлениям в Украине.

Европарламент вновь заявляет, что поставки оружия должны продолжаться и увеличиваться, чтобы Украина могла эффективно защищаться. Депутаты Европарламента поддерживают дальнейшую военную помощь, оказываемую украинским вооруженным силам индивидуально государствами-членами ЕС и коллективно через Европейский фонд мира.

Отмечая, что почти 6,5 миллиона граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами и более 4 миллионов бежали из страны из-за войны, депутаты Европарламента призывают к созданию безопасных гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей, которые спасаются от бомбежек, и к усилению сети гуманитарной помощи ЕС в Украине.

Они осуждают российскую риторику, которая намекает на то, что они потенциально могут прибегнуть к использованию оружия массового уничтожения, и подчеркивают, что любое такое развертывание будет иметь самые суровые последствия.