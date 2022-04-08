Страны ЕС одобрили пятый пакет санкций против россии

Новый пакет санкций включает:

· запрет импорта угля;

· запрет на поставки оружия в россию;

· запрет захода в порты ЕС судов под российским флагом;

· замораживание счетов российских банков;

· запрет экспорта высокотехнологичных товаров;

· запрет на деятельность транспортных компаний по россии и беларуси;

· коснутся бизнесменов рф, сотрудников служб безопасности, военных и предприятий, связанных с войной в Украине.

Напомним

Европарламент поддержал полное эмбарго на импорт энергоносителей из россии: в том числе нефти и газа.