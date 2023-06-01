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Новые правила сдачи экзаменов на водительские права: что изменится?

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. С 1 июня в Украине вводятся новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Пилотный проект пока будет реализовываться в четырех областях Украины: Киевской, Львовской, Одесской и Винницкой, пишет УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел.

По замыслу МВД, новые правила дадут желающим стать водителями больше возможностей для обжалования результатов экзаменов.

Что изменится?

В классах для теоретических экзаменов не будет «слепых зон» - все происходящее будут фиксировать 4 видеокамеры. Также будет вестись аудиозапись.

По новым правилам, каждый кандидат в водители получит больше инструментов для обжалования

В автомобилях категории В (легковые автомобили) также будут установлены камеры. Они будут фиксировать руки и ноги кандидата в водители и экзаменатора. Как и во время теоретических экзаменов тоже будет вестись аудиозапись.

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Где будут принимать экзамены по-новому

Киевская область: г. Белая Церковь, с. Софиевская Борщаговка, г. Переяслав.

Львовская область: г. Львов, с. Зимняя Вода, с. Червоное, г. Стрый, г. Червоноград;

Одесская область: г. Одесса, г. Белгород-Днестровский, г. Измаил, г. Подольск;

Винницкая область: г. Винница, г. Могилев-Подольский, г. Тульчин.

Планируется, что сдавать экзамены по новым правилам во всех сервисных центрах МВД по Украине можно будет уже к концу 2023 года.

Напомним

С 23 мая заменить водительское удостоверение можно в приложении «Дія».

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