Нові правила здачі іспитів на водійські права: що зміниться?
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. З 1 червня в Україні запроваджуються нові правила здачі іспитів на водійські права. Пілотний проект поки що буде реалізовуватися у чотирьох областях України: Київській, Львівській, Одеській та Вінницькій, пише УНН с з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
За задумом МВС, нові правила дадуть бажаючим стати водіями більше можливостей для оскарження результатів іспитів.
Що зміниться?
У класах для теоретичних іспитів не буде «сліпих зон» - все, що відбуватиметься фіксуватимуть 4 відеокамери. Також буде вестися аудіозапис.
За новими правилами, кожен кандидат у водії отримає більше інструментів для оскарження
У автівках категорії В (легкові автомобілі) також будуть встановлені камери. Вони фіксуватимуть руки і ноги кандидата у водії та екзаменатора. Як і під час теоретичних іспитів теж буде вестися аудіозапис.
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Де прийматимуть іспити по-новому
Київська область: м. Біла Церква, с. Софіївська Борщагівка, м. Переяслав.
Львівська область: м. Львів, с. Зимна Вода, с. Червоне, м. Стрий, м. Червоноград;
Одеська область: м. Одеса, м. Білгород-Дністровський, м. Ізмаїл, м. Подільськ;
Вінницька область: м. Вінниця, м. Могилів-Подільський, м. Тульчин.
Планується, що здавати іспити за новими правилами у всіх сервісних центрах МВС по Україні можна буде вже до кінця 2023 року.
Нагадаємо
З 23 травня замінити посвідчення водія можна у застосунку «Дія».