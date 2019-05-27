Новые парламентские выборы в Израиле могут состояться в сентябре - СМИ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 19051 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 41234 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 59929 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 75190 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119663 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110864 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137234 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144545 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130083 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130163 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Новые парламентские выборы в Израиле могут состояться в сентябре - СМИ

Новые парламентские выборы в Израиле могут состояться в сентябре - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8484 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Новые выборы в Кнессет Израиля (парламент страны) 22-го созыва могут состояться 3 сентября этого года, если переговоры по коалиции провалятся, а Кнессет проголосует за самороспуск. Об этом сообщает Arutz Sheva, передает УНН.

Отмечается, что депутат от партии "Ликуд" Мики Зоар подал законопроект в понедельник утром, который распускает Кнессет 21-го созыва, и призвал к проведению новых выборов меньше чем через пять месяцев после последнего голосования 9 апреля.

Законопроект был подан в соответствии с решением лидеров "Ликуда" в воскресенье по подготовке роспуска Кнессета до среды.

Также сообщается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен создать новую правящую коалицию до среды. Повторные парламентские выборы состоятся, если премьер-министр не сможет сформировать коалицию, состоящую из 61 места.

Как сообщал УНН, Нетаньяху угрожает роспуском парламента в последней попытке сформировать коалицию.

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