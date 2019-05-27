Новые парламентские выборы в Израиле могут состояться в сентябре - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Новые выборы в Кнессет Израиля (парламент страны) 22-го созыва могут состояться 3 сентября этого года, если переговоры по коалиции провалятся, а Кнессет проголосует за самороспуск. Об этом сообщает Arutz Sheva, передает УНН.
Отмечается, что депутат от партии "Ликуд" Мики Зоар подал законопроект в понедельник утром, который распускает Кнессет 21-го созыва, и призвал к проведению новых выборов меньше чем через пять месяцев после последнего голосования 9 апреля.
Законопроект был подан в соответствии с решением лидеров "Ликуда" в воскресенье по подготовке роспуска Кнессета до среды.
Также сообщается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен создать новую правящую коалицию до среды. Повторные парламентские выборы состоятся, если премьер-министр не сможет сформировать коалицию, состоящую из 61 места.
Как сообщал УНН, Нетаньяху угрожает роспуском парламента в последней попытке сформировать коалицию.