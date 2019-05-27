Нові парламентські вибори в Ізраїлі можуть відбутися у вересні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Нові вибори до Кнессету Ізраїля (парламенту країни) 22-го скликання можуть відбутися 3 вересня цього року, якщо переговори щодо коаліції проваляться, а Кнесет проголосує за саморозпуск. Про це повідомляє Arutz Sheva, передає УНН.
Зазначається, що депутат від партії “Лікуд” Мікі Зоар подав законопроект у понеділок вранці, який розпускає Кнессет 21-го скликання, і закликав до проведення нових виборів менше ніж через п'ять місяців після останнього голосування 9 квітня.
Законопроект був поданий відповідно до рішення лідерів "Лікуда" в неділю щодо підготовки розпуску Кнессету до середи.
Також повідомляється, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху повинен створити нову правлячу коаліцію до середи. Повторні парламентські вибори відбудуться, якщо прем'єр-міністр не зможе сформувати коаліцію, що складається з 61 місця.
Як повідомляв УНН, Нетаньяху загрожує розпуском парламенту в останній спробі сформувати коаліцію.