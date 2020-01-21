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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Новые лидеры Евросоюза внимательно будут слушать Украину во время Совета ассоциации - посол

Киев • УНН

 • 13003 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. На заседании Совета ассоциации "Украина-ЕС", новые руководители Евросоюза внимательно будут следить за предложениями украинской стороны. Об этом во вторник, 21 января, во время публичной дискуссии на тему: "Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год" сказал глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, передает корреспондент УНН.

Новые лидеры Евросоюза внимательно будут слушать Украину во время Совета ассоциации - посол

"Не хочу гадать и предсказывать выводы встречи на следующей неделе, но я вижу некоторые чувствительные аспекты в том, чего добивается украинское правительство. Я ожидаю, что начнется процесс и это уже очень важный шаг вперед. Процесс, который начнется по некоторым из тех вопросов, которые очертил Дмитрий (Кулеба - ред.). Я убежден, что руководители Евросоюза будут внимательно слушать то, что Украина захочет сказать о "зеленом соглашении", о том, как руководствоваться одними из важнейших приоритетов, которые сейчас существуют в комиссии Урсулы фон дер Ляйен" , - сказал посол.

По его мнению, в этих вопросах нужна дипломатия с "крупными промышленными навыками".

Как сообщалось ранее в УНН, Кулеба рассказал, какие "индикативные вопросы" Украина поднимет на Совете ассоциации "Украина-ЕС".

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