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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Нові лідери Євросоюзу уважно слухатимуть Україну під час Ради асоціації - посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. На засіданні Ради асоціації "Україна-ЄС", нові очільники Євросоюзу уважно стежитимуть за пропозиціями української сторони. Про це у вівторок, 21 січня, під час публічної дискусії на тему: "Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік" сказав очільник Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає кореспондент УНН.

Нові лідери Євросоюзу уважно слухатимуть Україну під час Ради асоціації - посол

"Не хочу ворожити і передбачувати висновки зустрічі наступного тижня, але я бачу деякі чутливі аспекти в тому, чого домагається український уряд. Я очікую, що почнеться процес і це вже дуже важливий крок вперед. Процес, який почнеться по деяких з тих питань, які окреслив Дмитро (Кулеба - ред.). Я переконаний, що очільники Євросоюзу будуть уважно слухати те, що Україна захоче сказати про "зелену угоду", про те, як керуватись одними з найважливіших пріоритетів, які зараз існують в комісії Урсули фон дер Ляєн", - сказав посол.

На його думку, в цих питаннях потрібна дипломатія з "великими промисловими навичками".

Як повідомлялося раніше в УНН, Кулеба розповів, які "індикативні питання" Україна підніме на Раді асоціації "Україна-ЄС". 

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