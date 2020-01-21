Нові лідери Євросоюзу уважно слухатимуть Україну під час Ради асоціації - посол

"Не хочу ворожити і передбачувати висновки зустрічі наступного тижня, але я бачу деякі чутливі аспекти в тому, чого домагається український уряд. Я очікую, що почнеться процес і це вже дуже важливий крок вперед. Процес, який почнеться по деяких з тих питань, які окреслив Дмитро (Кулеба - ред.). Я переконаний, що очільники Євросоюзу будуть уважно слухати те, що Україна захоче сказати про "зелену угоду", про те, як керуватись одними з найважливіших пріоритетів, які зараз існують в комісії Урсули фон дер Ляєн", - сказав посол.

На його думку, в цих питаннях потрібна дипломатія з "великими промисловими навичками".

Як повідомлялося раніше в УНН, Кулеба розповів, які "індикативні питання" Україна підніме на Раді асоціації "Україна-ЄС".