Новая риторика Трампа дает Германии надежду на обсуждение более жестких санкций против рф - спикер

Эксклюзив
12:07 • 1380 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 3732 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 10458 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 9860 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 18197 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 14550 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 16153 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 14188 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 26650 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 44713 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto24 сентября, 02:37 • 26676 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 35284 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 26138 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo24 сентября, 06:00 • 24002 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 12671 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы11:04 • 10436 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 12942 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 18173 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 26459 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 35606 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 31909 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 92202 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 52286 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 66638 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 118243 просмотра
Новая риторика Трампа дает Германии надежду на обсуждение более жестких санкций против рф - спикер

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Представитель правительства Германии сообщил, что новая риторика президента США Дональда Трампа дает надежду на более интенсивное обсуждение ужесточения санкций против москвы. Это соответствует целям немецкого правительства по усилению давления Запада на россию.

Новая риторика Трампа дает Германии надежду на обсуждение более жестких санкций против рф - спикер

Новая риторика президента США Дональда Трампа дает Германии надежду на то, что более жесткие санкции против москвы могут обсуждаться более интенсивно. Об этом сообщил представитель правительства Германии, передает УНН со ссылкой на  The Guardian.

Основной тон (заявлений Трампа) соответствует политическим целям немецкого правительства, которое неделями и месяцами работало над тем, чтобы давление Запада на агрессора, россию, оставалось высоким и росло 

– сказал представитель на очередной пресс-конференции правительства.

Трамп перекладывает ответственность за войну в Украине на Европу и НАТО - The Telegraph24.09.25, 13:22 • 2162 просмотра

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия мирного соглашения с россией США готовы ввести мощные пошлины, которые могут сдержать войну в Украине, призвав Европу присоединиться и прекратить покупку российских энергоресурсов.

Рубио объяснил, почему США не спешат с жесткими санкциями против рф23.09.25, 16:17 • 3080 просмотров

Антонина Туманова

