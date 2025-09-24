Новая риторика Трампа дает Германии надежду на обсуждение более жестких санкций против рф - спикер
Киев • УНН
Представитель правительства Германии сообщил, что новая риторика президента США Дональда Трампа дает надежду на более интенсивное обсуждение ужесточения санкций против москвы. Это соответствует целям немецкого правительства по усилению давления Запада на россию.
Основной тон (заявлений Трампа) соответствует политическим целям немецкого правительства, которое неделями и месяцами работало над тем, чтобы давление Запада на агрессора, россию, оставалось высоким и росло
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия мирного соглашения с россией США готовы ввести мощные пошлины, которые могут сдержать войну в Украине, призвав Европу присоединиться и прекратить покупку российских энергоресурсов.
